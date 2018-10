Gara-gara Pamer Foto Bersama Maia Estianty, Netizen Malah Ungkit Luka Lama Luna Maya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Luna Maya cukup dekat dengan Maia Estianty dan Irwan Danny Mussry.

Karena itu, ia ikut berbahagia saat Maia dan Irwan akhirnya menikah 29 Oktober lalu.

Luna menjadi salah satu artis yang turut mengucapkan selamat.

"Congratulation pak and bunda," tulis Luna. "All the best."