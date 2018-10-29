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Polri dan PDRM Gelar Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th

Foto bersama usai Press release Kabaharkam Polri Komjeb Moechgiyarto (dua kiri) dan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam

Polri dan PDRM Gelar Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th - maritim-border_20181029_175218.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Press release Kabaharkam Polri Komjeb Moechgiyarto dan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam (KDNKA) PDRM Datuk Zainal Abidin Kasim dalam Rangka Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th di Hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (29/10/2018) siang. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Polri dan PDRM Gelar Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th - maritim-border_20181029_175309.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Press release Kabaharkam Polri Komjeb Moechgiyarto dan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam (KDNKA) PDRM Datuk Zainal Abidin Kasim dalam Rangka Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th di Hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (29/10/2018) siang. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Polri dan PDRM Gelar Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th - maritim-border_20181029_175326.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Press release Kabaharkam Polri Komjeb Moechgiyarto dan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam (KDNKA) PDRM Datuk Zainal Abidin Kasim dalam Rangka Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th di Hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (29/10/2018) siang. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Polri dan PDRM Gelar Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th - maritim-border_20181029_175346.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Press release Kabaharkam Polri Komjeb Moechgiyarto dan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam (KDNKA) PDRM Datuk Zainal Abidin Kasim dalam Rangka Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th di Hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (29/10/2018) siang. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Polri dan PDRM Gelar Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th - maritim-border_20181029_175543.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Foto bersama usai Press release Kabaharkam Polri Komjeb Moechgiyarto (dua kiri) dan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam (KDNKA) PDRM Datuk Zainal Abidin Kasim (dua kanan) dalam Rangka Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th di Hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (29/10/2018) siang. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Polri dan PDRM Gelar Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th - maritim-border_20181029_175609.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Foto bersama usai Press release Kabaharkam Polri Komjeb Moechgiyarto (dua kiri) dan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam (KDNKA) PDRM Datuk Zainal Abidin Kasim (dua kanan) dalam Rangka Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th di Hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (29/10/2018) siang. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Polri dan PDRM Gelar Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th - maritim-border_20181029_175638.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Foto bersama usai Press release Kabaharkam Polri Komjeb Moechgiyarto (dua kiri) dan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam (KDNKA) PDRM Datuk Zainal Abidin Kasim (dua kanan) dalam Rangka Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th di Hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (29/10/2018) siang. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI

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Tags
PDRM
Polri
maritim
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Penulis: Destriadi Yunas Jumasani
Editor: Dhita Mutiasari
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