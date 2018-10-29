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Polri dan PDRM Gelar Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th
Foto bersama usai Press release Kabaharkam Polri Komjeb Moechgiyarto (dua kiri) dan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Press release Kabaharkam Polri Komjeb Moechgiyarto dan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam (KDNKA) PDRM Datuk Zainal Abidin Kasim dalam Rangka Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th di Hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (29/10/2018) siang. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Press release Kabaharkam Polri Komjeb Moechgiyarto dan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam (KDNKA) PDRM Datuk Zainal Abidin Kasim dalam Rangka Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th di Hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (29/10/2018) siang. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Press release Kabaharkam Polri Komjeb Moechgiyarto dan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam (KDNKA) PDRM Datuk Zainal Abidin Kasim dalam Rangka Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th di Hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (29/10/2018) siang. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Press release Kabaharkam Polri Komjeb Moechgiyarto dan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam (KDNKA) PDRM Datuk Zainal Abidin Kasim dalam Rangka Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th di Hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (29/10/2018) siang. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Foto bersama usai Press release Kabaharkam Polri Komjeb Moechgiyarto (dua kiri) dan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam (KDNKA) PDRM Datuk Zainal Abidin Kasim (dua kanan) dalam Rangka Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th di Hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (29/10/2018) siang. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Foto bersama usai Press release Kabaharkam Polri Komjeb Moechgiyarto (dua kiri) dan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam (KDNKA) PDRM Datuk Zainal Abidin Kasim (dua kanan) dalam Rangka Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th di Hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (29/10/2018) siang. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Foto bersama usai Press release Kabaharkam Polri Komjeb Moechgiyarto (dua kiri) dan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam (KDNKA) PDRM Datuk Zainal Abidin Kasim (dua kanan) dalam Rangka Pertemuan Maritim Border Patrol Coordinating Group 4th di Hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (29/10/2018) siang. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
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Penulis: Destriadi Yunas Jumasani
Editor: Dhita Mutiasari
Sumber: Tribun Pontianak