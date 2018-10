Tampil di Tonight Show Net TV, Shindong Super Junior Ungkap Keinginannya yang Belum Kesampaian

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Para host Tonight Show Net Tv berkesempatan bertemu dengan anggota boygrup Korea, Shindong Super Junior.

Host yang terdiri dari Desta, Vincent, Hesti Purwadinata, dan juga Enzy juga di make over oleh Shindong.

Tak hanya itu mereka juga nongkrong dan ngopi bareng di sebuah kafe yang ada di Seoul, Korea Selatan.

Suasana hangat terasa dari kebersamaan mereka, meski terdapat perbedaan bahasa namun tak menutup keceriaan antara mereka.

Shindong yang tak terlalu dapat berbahasa Inggris, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Korea yang dicampur Inggris sementara 4 host tonight host menggunakan bahasa Indonesia.

Dengan bantuan penerjemah, mereka dapat berkomunikasi dan bercanda dengan baik.

Shindong juga menjelaskan bahwa kadang ia juga butuh ruangan khusus di sebuah cafe yang terlindung dari luar dan menjaga privasi.

Mereka juga berbincang soal comeback terbaru Super Junior dengan judul “One More Time”.

Para host Tonight Show bersama Shindong Super Junior ()

“The title One More Time, apakah one more time ini berarti Suju itu sekali lagi untuk hadir atau ada sedikit makna,” tanya Vincent.