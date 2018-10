Banyak Pilihan, All New Honda Brio Ditawarkan Dalam 5 Tipe Dengan 7 Pilihan Warna

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - All New Honda Brio menjadi persembahan teranyar Honda untuk para konsumen pengguna otomotif. Khususnya peminat city car.

Penyegaran besar-besaran yang diberikan Honda pada city car andalannya, lewat All New Honda Brio ini, benar-benar disiapkan menjawab semua keinginan konsumen. Hal ini sebagaimana diungkapkan Supervisor Honda Daya Motor Pontianak, Robby, di sela agenda launching All New Honda Brio di Pontianak, Rabu (17/10/2018).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Honda Prospect Motor (HPM) selaku produsen menawarkan banyak pilihan pada All New Honda Brio. Setidaknya, ada 5 tipe dari 3 varian All New Honda Brio.

Dari jumlah itu, konsumen pun bisa memilih sekitar total 7 pilihan warna dari seluruh tipe yang ada itu. Rinciannya, yaitu Brio Satya S M/T (manual), Brio Satya E M/T (manual), Brio Satya E CVT (matik), Brio RS M/T (manual), dan Brio RS CVT (matik).

Adapun pilihan warnanya, mulai dari Taffeta White, Lunar Silver Metalic, modern Steel Metalic, Crystal Black Pearl, Rallye Red, dan juga Carnival Yellow. Khusus untuk tipe, RS ditambah pilihan warna Phoniex Orange Pearl with Black Top Roof.

Banyak-banyak pilihan yang disediakan ini, katanya, akan membuat opsi yang dimiliki konsumen terhadap mobil perkotaan yang kompak (compact city car) menjadi lebih luas. Sehingga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, dan juga budget yang disiapkan.