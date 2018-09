Secret Garden & 4 Drama Populer Lainnya Dibintangi oleh Hyun Bin, Ada yang Bikin Cinlok

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Siapa yang enggak kenal aktor Korea bernama Hyun Bin yang main di drama Secret Garden?

Bagi yang suka sama drama Korea pasti kenal deh dengan Hyun Bin, karena sesungguhnya cowok yang lahir pada 25 September 1982 ini banyak membintangi drama Korea yang terkenal!

Secret Garden & 4 drama Korea lainnya dibintangi oleh Hyun Bin!

My Name Is Kim Sam Soon

My Name Is Kim Sam Soon. foto : pinterest Ini adalah drama yang membuat Hyun Bin jadi populer. Hyun Binmembuktikan kalau dia bisa beradu akting dengan aktris yang usianya jauh lebih tua darinya, yaitu Kim Sun Ah yang lahir di tahun 1975 sedangkan Hyun Bin lahir di tahun 1982.

Worlds Within

Worlds Within. foto : youtube Ini adalah salah satu drama Hyun Bin yang bikin kita baper, karena nyatanya dulu dia mengalami cinta lokasi dengan lawan mainnya, Song Hye Kyo.

Drama ini bercerita mengenai dua orang sutradara muda yang saling jatuh cinta.

konflik yang ada di antara mereka adalah mengenai karir dan keluarga.







Secret Garden

Secret Garden. foto : asiachan

Ini drama Hyun Bin yang paling populer di Asia.

Ada banyak adegan yang bikin penonton baper dan chemistry antara Hyun Bin dan Ha Ji Won sangat baik.