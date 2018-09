Tawarkan Suasana dan Konsep yang Berbeda, Ajir Gelar Ambiance Guitar Concert 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ambiance Guitar Concert, akan menjadi ajang pembuktian dari karya solo guitar Ahmad Muhajir (Ajir), yang akan digelar pada Jumat (21/9/2018).

Kali ini, Gitaris dari band Coffternoon ini, memberikan sebuah komposisi musik yang mungkin akan berbeda dengan karya-karya Ajir di Coffternoon.

Suasana kehidupan sehari-hari, menjadi tema pilihan dalam lagu-lagunya, sehingga Ajir benar-benar memberikan pengalaman baru kepada para pendengar.

Lullaby, 3am, Question and Statements from a frog, beberapa lagu yang wajib didengar para pecinta musik di Kalimantan Barat, khususnya para fans Ajir.

Tak hanya Ajir, dalam show tersebut juga akan menampilkan beberapa penampil lainnya.

Ada Julio bantang yang akan menjadi pembuka Show dan ada beberapa orang lagi yang akan berkolaborasi pada saat show Ajir.

Demi mendapatkan suasana concert yang diinginkannya, juga agar dapat memberikan suasana intim, Ajir memilih lokasi yang tidak bisa, yaitu di belakang rumahnya.

Show yang akan dilangsungkan di halaman belakang rumah bapak Jimi Kenang, Jl. Dr. Sutomo, Gg. Karang anyar No.18 ini, dipastikan akan memberikan kesan yang berbeda kepada para penonton.

Tiket show juga sangat terjangkau, Rp.10 ribu untuk presale, sedangkan untuk On The Spot seharga Rp.20 ribu dan bisa diperoleh di Warkop Ruang Tamu, Jl. Alianyang No. 4-6, atau bisa langsung menghuhungi Yudha (0896-9352-4302).

Nantinya, saat konser akan ada Album Ambiance yang dijual terbatas, sejumlah 200 pcs dan tidak akan dicetak lagi.