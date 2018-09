Deddy Corbuzier Pamer Tubuh Atletis, Celana Boxernya Bikin Netizen Gagal Fokus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Presenter Deddy Corbuzier memamerkan tubuh atletisnya di akun Instagram miliknya, @mastercorbuzier, Rabu (12/9/2018).

Ia berfoto selfie di depan sebuah tangga, dengan hanya memakai celana boxer warna merah.

Berikut keterangan foto yang ia tulis:

Bangun jam 4 tidur jam 2 pagi.. Gym jam 5.. Hit the iron.

OK I lied... I just woke up.. And this how I look when I woke up.. Now listen.

Saat usia loe lebih dr 40 tahun..

(I'm 42 anw) u hit a magic number, A SHIT MAGIC NUMBER

Dimana semua hormon, cell energy dll drastis turun.

U get FAT.. looks old.. Fell old.. Basically

U will look like shit... Fat shit.. And i denied that... Fighting that