Mengejutkan! Reza Arap Hapus Channel YouTube Setelah 7 Tahun Berkarya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar mengejutkan datang dari salah satu YouTuber Indonesia, Reza Oktovian, yang baru saja menghapus channel-nya.

Sebelum dirinya menghapus akun YouTube-nya tersebut, cowok yang dikenal dengan sebutan Arap ini sempat mengunggah pernyataannya diInstastory.

Dilansir Tribunpontianak.co.id dari Grid.ID, ia menjelaskan keputusannya untuk menghapus akun YouTube-nya yang sudah ia kelola selama bertahun-tahun.

Bahkan, ia sudah memiliki lebih dari 2 juta subscribers sebelum menutup akunnya.

"Hai, guys, what's up? Gue pengen ngobrol sama kalian karena gue udah lama banget nggak ngobrol. Terakhir kapan ya gue ngobrol, I don't know, pokoknya let's talk!" ucapnya.

"I love YouTube with all my heart, I love my channel so much, gue nggak akan duduk di sini dan memiliki semua barang di sini kalau tidak karena YouTube," lanjutnya.

Setelah itu, ia mengungkapkan perasaannya.

Ia merasa kalau dirinya sudah nggak dibutuhkan lagi di YouTube. "Gue merasa bahwa diri gue sudah tidak dibutuhkan lagi di skena YouTube."

Buat kalian yang belum tahu, Arap sudah membuat channel YouTube-nya sejak 2011, dan kini, akunnya itu sudah berusia 7 tahun.

"Gue pikir ini sudah cukup untuk gue," jelasnya.

"Gue akan fokus terhadap kehidupan asli gue, kekasih gue, musik gue, gue rasa waktu gue telah selesai di YouTube. 7 tahun, bro, apa lagi?" tegasnya.

Cowok yang dikenal dengan nama Rapyourbae ini juga mengatakan kalau dirinya ingin fokus kepada klub eSports yang sekarang sedang ia bangun dan bina!

"Gue telah membuat keputusan yang besar, ini pertama kalinya gue membuat keputusan besar seperti ini. Gue telah berbicara dengan kekasih gue, dan dia menghormati keputusan gue," tuturnya.

Kemudian, Arap juga menunjukkan dirinya yang sedang menghapus akun YouTube-nya. Kalau kamu cari lagi namanya di YouTube, yang keluar hanyalah video-video dia yang diunggah ulang oleh orang lain.

"Gue akan beristirahat dari media sosial untuk beberapa waktu, nggak tau berapa lama, yang pasti gue mau istirahat, mau enjoy hidup gue dan enjoyuang gue!"

Buat kamu yang menggemari karya-karyanya Arap, yuk kita hormati keputusan dia dalam menghapus channel YouTube-nya. Apalagi, ia sudah menegaskan kalau doi pengen fokus di kehidupan aslinya.