PT WHW AR Raih Berbagai Penghargaan Dari Pusat dan Daerah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Keberadaan PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW AR) terus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini terlihat dari berbagai penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada PT WHW AR.

Satu di antaranya penghargaan itu diberikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan.

Penghargaan itu didapatkan karena peran aktif PT WHW AR terhadap pelaksanaan Guyub Rukun Maritim Kendawangan.

“Kegiatan ini dilakukan dalam rangka sosialisasi dan optimalisasi keselamatan pelayaran,” kata Head of External Relation dan CSR WHW AR, Ricky Moiras kepada awak media di Ketapang melalui pres rilisnya, Kamis (30/8).

“Pada kegiatan ini PT WHW turut memberikan bantuan 200 pcs baju pelampung. Khususnya kepada masyarakat pengguna jasa penyeberangan laut dan sungai di Kendawangan,” lanjutnya.

Ia mengungkapkan penghargaan lain yakni didapatkan dari Bupati Ketapang. Menurutnya PT WHW AR telah mendapatkan piagam dari Bupati Ketapang. Lantaran berperan aktif dalam program keselamatan pelayaran di Kecamatan Kendawangan.

“Kami juga memperoleh piagam dari Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan III Kendawangan atas partisipasi perusahaan. Khususnya dalam kegiatan gotong royong dan Guyub Rukun unsur Maritim Kendawangan,” ungkapnya.

Ia menambahkan selain di bidang maritim, PT WHW AR juga mendapatkan apresiasi dan piagam penghargaan dari Bupati Ketapang Lantaran telah berperan aktif dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kendawangan.

Ricky menegaskan seluruh penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh karyawan untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Serta seluruh masyarakat di Ketaang khususnya yang ada di sekitar perusahaan.

Ia berharap adanya penghargaan ini semakin meningkatkan dukungan masyarakat sekitar terhadap keberadaan PT WHW AR. “Mudah-mudahan dengan berbagai penghargaan yang diberikan pemerintah pusat dan daerah ini,” tuturnya.

“Harapan kita bisa membuat hubungan dan koordinasi antara PT WHW, Kepolisian, TNI dan pemerintahan semakin baik. Serta kehadiran perusahaan semakin dapat dirasakan manfaat dan dampak positifnya bagi Indonesia, daerah dan masyarakat,” lanjutnya.

Ia menjelaskan PT WHW AR merupakan perusahaan join venture. PT WHW AR bentukan Harita Group melalui PT Cita Mineral Investindo Tbk. Serta China Hongqiao Group Limited dan Winning Investment (HK) Company Limited.

Kemudian Shandong Weiqiao Aluminum dan Electricity Co. Ltd. PT Cita Mineral Investindo Tbk memiliki saham 30 persen. Sisanya dimiliki China Hongqiao Group Limited 56 persen, Winning Investment (HK) Company Ltd 9 persen.

Kemudian Shandong Weiqiao Aluminum dan Electricity Co Ltd 5 persen. PT WHW AR memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit menjadi SGA pertama dan terbesar di Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara dengan kapasitas produksi 1 juta ton per tahun.