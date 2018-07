Lajito Sebut PDAM Targetkan Untung Rp15 Miliar 2018 dan Saat Semester Pertama Segini Untungnya

Citizen Reporter

Jimmy Ibrahim

Humas Pemkot Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa, Lajito menjelaskan, cakupan layanan PDAM saat ini sudah mencapai 85 persen sehingga masih ada kapasitas sekitar 15 persen.

"Bulan Agustus dan September kita akan lakukan tes untuk penambahan kapasitas yang baru yakni 300 liter per detik," terangnya.

Saat ini PDAM Kota Pontianak masih surplus kapasitas produksi air bersih. Total produksi saat ini masih 1.750 liter per detik. Dengan adanya penambahan 300 liter per detik nantinya maka total produksi mencapai 2.050 liter per detik.

Lajito menerangkan, tahun 2017, PDAM berhasil membukukan keuntungan Rp18 miliar. Sementara di tahun 2018 memasuki triwulan II, keuntungan yang diperoleh sekitar Rp8 miliar lebih.

"Tahun ini keuntungan ditargetkan senilai Rp15 miliar, mudah-mudahan bisa mencapai di atas Rp15 miliar," katanya.

Sedangkan untuk tingkat kebocoran, dijelaskannya, per Juni 2018 sebesar 26 persen. Terkait perluasan layanan PDAM hingga ke Kabupaten Kubu Raya, pihaknya menyambut baik sebab saat ini saja sudah hampir 4 ribu pelanggan yang dilayani dari kabupaten tetangga tersebut.

"Nanti kita akan siapkan infrastrukturnya karena itu terkait kerja sama antar kepala daerah. Dan nanti baru dilanjutkan kerja sama antar direksi masing-masing PDAM," pungkasnya.