Gara-gara Konser Celine Dion, Maia Estianty Beri Julukan Khusus untuk Yuni Shara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Maia Estianty memberi sebutan khusus 'wedhus putul' untuk Yuni Shara lantaran kenekatan kakak Krisdayanti ini.

Yuni melakukan tindakan tersebut saat pulang dari menonton konser diva dunia Celine Dion.

Sabtu (7/7/2018), pelantun "My Heart Will Go On" ini mengadakan konsel di Sentul Internasional Convention Center (SICC).

Konser bertajuk "Celine Dion Live jakarta 2018" ini adalah konser pertama Celine Dion di Indonesia.

Dalam konser dengan tiket hingga belasan juta rupiah ini, Yuni dan Maia berangkat bersama Andi Rianto dan Pinky Evianty.

Saking banyaknya pengunjung, mereka berempat tidak kebagian parkir.

Lewat akun Instagram Maia, ia mengaku meski memiliki tiket parkir VIP mereka tidak dapat memarkirkan mobilnya.

Hal ini lantaran parkiran yang dikatakan telah penuh.

Walhasil, mereka berempat harus naik ojek.

Tak hanya sampai disitu, keempatnya juga harus berjuang untuk pulang.