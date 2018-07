DPRD Kalbar Imbau Seluruh Elemen Masyarakat Sukseskan Pesparawi Nasional XII di Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat mengimbau semua elemen masyarakat baik lintas agama, etnis dan sektoral bahu-membahu mendukung suksesnya penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XII Tahun 2018.

“Semua harus bersama-sama mensukseskan Pesparawi Nasional. Terlebih Kalbar menjadi tuan rumah kali ini. Ini even nasional dan harus kita sukseskan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, H Suriansyah, Minggu (8/7/2018).

Ia mengatakan sudah seyogyanya semua masyarakat Kalbar berkontribusi, satu diantaranya melalui penciptaan kondisi aman, damai dan nyaman.

Menurut dia, segala even akan sukses bila ditopang oleh kondisi yang kondusif.

“Untuk menciptakan suasana kondusif, semua masyarakat punya peran. Jadi, tidak hanya tugas aparat keamanan saja. Masyarakat harus tertib,” imbuhnya.

Politisi Gerindra ini tidak ingin nama Kalbar di tingkat nasional tercoreng. Sebab, even nasional ini tentunya menjadi penilaian bagi Kalbar di masa mendatang. Ketika even ini sukses, kata Suriansyah, maka kepercayaan penyelenggaraan even nasional lain di Kalbar akan semakin tinggi.

“Suksesnya penyelenggaraan tentu jadi evaluasi ke depan. Selain kepada masyarakat, saya juga berharap kepada seluruh panitia untuk bekerja profesional. Mumpung masih ada waktu tersisa sebelum hari H,” katanya.

Ia mengimbau seluruh umat beragama untuk saling menghormati perayaaan atau even keagamaan satu sama lain. Budaya saling menghargai dan menghormati dinilai sebagai upaya menjaga semangat keberagaman dan harmonisasi di Indonesia, khususnya Kalbar.

“Even-even keagamaan harus jadi pemersatu. Saya harap semua umat beragama saling mendukung dan jangan melakukan hal-hal yang nantinya bisa menjadi pemicu masalah sosial,” terangnya.

Suriansyah menegaskan melalui semangat toleransi maka kehidupan bermasyarakat, beragama berbangsa dan bernegara akan damai tanpa permusuhan. Ia berharap TNI dan POLRI bersatu padu bersama segenap elemen masyarakat ciptakan kondisi keamanan dan ketertiban (kamtibmas) aman.

“Jangan sampai even nasional ini ternoda. Mari bersama-sama sukseskan even nasional dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan,” tukasnya.