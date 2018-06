Ulang Tahun ke-52, Ahok Ungkapkan Perasaannya dari Balik Jeruji Penjara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Masih mendekam di tahanan Mako Brimob, Basuki Tjahaja Purnama tulis pesan begini di hari ulang tahunnya, buat netizen terharu!

Pasca kabar perceraiannya, banyak orang yang penasaran pada kelanjutan dari kisah hidup mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Seperti yang diketahui, pria yang kerap disapa Ahok ini berulang tahun hari ini, Jumat (28/6/2018).

Pria kelahiran Belitung Timur, Bangka Belitung pada 1966 itu genap berusia 52 tahun.

Ahok sendiri hingga saat ini masih mendekam di balik tahanan Mako Brimob pasca tersandung kasus penistaan agama.

Di usia yang menginjak 52 tahun ini, Ahok pun menyempatkan diri menuliskan pesan untuk masyarakat Indonesia yang masih mendukungnya.

Dilansir dari akun Instagram resmi miliknya @basukibtp, tim admin pun mengunggah sepucuk surat tulisan tangan Ahok.

Dalam tulisan tersebut, ayah dari tiga orang anak itu mengucapkan terima kasih atas segala doa dan dukungan yang ia dapatkan.

Melalui sepucuk surat itu pula, ia mengungkap perasaannya kepada para pendukungnya melalui sebuah lagu milik Elvis Presley berjudul 'The Wonder of You".

Admin yang mengunggah postingan foto surat tulisan tangan Ahok pun menyertakan lirik lagu 'The Wonder of You' dalam caption-nya.