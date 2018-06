Begini Doa Paula Verhoeven yang Membuatnya Mantap Menikah dengan Baim Wong

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aktor Indonesia, Baim Wong sudah mantapkan hati untuk melamar sang kekasih, Paula Verhoeven.

Meski baru saja menjalani hubungan selama tiga bulan, Baim mengaku sudah mantap untuk menikah dengan Paula.

"Memang cepet banget ya, tapi semua udah dipikirin mateng-mateng bukan karena usia garis miring. Bukan karena usia ya. Memang udah saling kenal dan alhamdulillah," kata Baim, dikutip dari Grid.id, Minggu (24/6/2018).

Paula sendiri juga merasa sudah mantap, meski dirinya sempat meragukan hubungan yang cepat.

"Kadang-kadang aku agak klise ya. Sebenarnya aku enggak percaya hubungan cepat, apalagi aku enggak gampang cepat bisa suka sama orang," katanya.

Namun setelah menjalani dan mengalami kecocokan, Paula juga tak bisa memberikan penjelasan mengapa bisa mantap menerima lamaran Baim.

Baim Wong dan Paula Verhoeven (Instagram)

Paula juga menceritakan bagaimana proses ia bisa menerima Baim.

Ia menceritakan doa apa saja yang ia panjatkan hingga bertemu sosok pria seperti Baim.

"Aku juga sih kebetulan (sama kayak Baim). Kalau kata orang doa harus detail, ya aku praktikin. Aku doa udah dari tahun lalu," ungkap Paula.

Paula mengungkapkan jika semua yang ada di dalam doanya ada pada Baim.

Mulai dari paras hingga bentuk badan yang proporsional.

Untuk tinggi badan sendiri, Paula tak memermasalahkan.

Lantaran baginya, jika memang sudah cocok maka ia tak akan beralih ke lain hati.

"Kalau mau nyari yang lebih tinggi dari aku udah susah ya he he he. Hati juga enggak bisa diukur dari tingginya seseorang. Yang penting hati dan chemistry cocok," pungkas Paula. (*)

Artikel Ini Sudah Tayang di TribunWow.com dengan Judul "Siap Dilamar meski Baru Dekat 3 Bulan, Paula Ungkap Semua yang Disebut Dalam Doa Ada pada Baim Wong"