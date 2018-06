Disoraki di Istana Kepresidenan Bogor, Anies Baswedan: Buat Saya Biasa Saja

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerima disoraki warga saat tiba di Istana Kepresidenan Bogor untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo pada hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1439/2018, pada Jumat (15/6/2018).

Dia mengaku yang menyoraki itu merupakan sejumlah orang yang memakai seragam.

Namun, dia tidak mengetahui siapa orang tersebut.

"Oh iya tadi saya melihat banyak warga berseragam saya tidak mengetahui seragam apa tuh," ujar Anies ditemui di rumah dinas Wakil Presiden, Jumat (15/6/2018).

Dia menganggap sorakan itu sebagai hal biasa.

Bahkan, dia mengaku, sempat menyalami satu per satu orang yang menyorakinya.

"Tetapi buat saya sih biasa saja. Malah saya salamin satu-satu saya salamin," kata dia.

Semula, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku tidak ingin mengingat insiden itu.

Namun, terpaksa dia mengingat kembali karena ditanya awak media pada saat open house di kediaman Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan.

"Pokoknya, saya malah baru inget ini. Setelah tadi ke tempatnya pak Zul ditanyain lagi iya yah insiden. Saya kira tidak insiden saya salamin saja semuanya," tambahnya.

Sebelumnya, Anies mendapat sorakan dari sejumlah warga saat tiba di Istana Kepresidenan Bogor untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, pada Jumat pagi. (*)

