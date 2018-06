Indonesia Masih Hadapi Ancaman Penyakit Infeksi Emerging

Petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam berdiskusi dengan petugas Puskesmas saat simulasi menghadapi Pandemi flu burung dengan pendekatan One Health di Ketapang, Kalimantan Barat, belum lama ini.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Selama 11 tahun terakhir di Indonesia tercatat 167 orang meninggal karena flu burung. Dari 199 orang yang tertular virus H5N1, terdapat di 15 provinsi dan 58 kabupaten/kota.

Sementara di India, sampai akhir Mei 2018 sedikitnya 13 orang meninggal dunia di Negara Bagian Kerala, akibat terinfeksi virus Nipah.

Dalam rilis yang dikirimkan Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO UN), disebutkan seperti halnya virus flu burung yang ditularkan oleh hewan (zoonosis) khususnya unggas, virus Nipah yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 1999 pasca wabah di Malaysia dan Singapura, ditularkan oleh kelelawar, babi, atau hewan lain ke manusia.

Virus ini memiliki tingkat kematian hingga 70 persen dan dapat menyebabkan ensefalitis, atau peradangan otak, serta gangguan serius pada sistem pernafasan.

Kedua zoonosis ini, Flu Burung dan virus Nipah, termasuk penyakit infeksi emerging (PIE), atau penyakit yang sebelumnya tidak ditemukan pada manusia, atau sudah lama tak ditemukan kemudian muncul kembali.

Penyakit infeksi emerging yang pernah mewabah di dunia antara lain dan memiliki tingkat kematian yang tinggi adalah: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) pada tahun 2003, diikuti oleh Avian Influenza atau flu burung pada 2004-2005 (440 kematian), Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (787 kematian) di tahun 2012, Ebola pada tahun 2014-2016 (11.310 kematian), dan Zika di penghujung 2015.

"Kesehatan lingkungan berpengaruh pada kesehatan manusia dan hewan khususnya satwa liar. Data WHO menyebutkan setiap tahun lebih dari 12 juta orang meninggal di seluruh dunia karena lingkungan yang tidak sehat," terang Indra Eksploitasia, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Disebutkan, berada di posisi ke dua sebagai negara dengan kekayaan hayati dan keanekaragaman jenis fauna di dunia, Indonesia rentan terhadap ancaman zoonosis. Interaksi antara manusia, hewan dan lingkungan hidup menjadi salah satu faktor munculnya PIE di Indonesia.

"Salah satu kondisi yang meningkatkan risiko munculnya penyakit zoonosis adalah alih fungsi lahan hutan menjadi pemukiman atau perkebunan. Hal ini akan mengakibatkan interaksi antara satwa liar dengan manusia serta ternak akan semakin tinggi sedangkan menurut penelitian menyatakan bahwa reservoir penyakit zoonosis paling tinggi ada di satwa liar seperti burung migran, kelelawar, monyet ekor panjang dan tikus," ujar Kasubdit Keamanan Hayati Dit KKH Ditjen KSDAE KLHK, Lu'lu Agustina.

Lu'lu menambahkan bahwa perilaku manusia dan faktor demografi juga dapat mempengaruhi epidemiologi zoonosis yang berasal dari satwa liar.