DPRD Kubu Raya Minta Lelang Jabatan Harus Transparan

Laporan Wartawan Tribunpontianak : Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Pemkab Kubu Raya telah membuka pendaftaran seleksi lelang jabatan untuk lima posisi Pimpinan Tinggi Pratama yakni Sekda, Kadis Perhubungan, Kasat Pol PP, serta dua orang staf ahli.

Dimana Sekda dan Kadis Perhubungan untuk mengisi kekosongan jabatan yang saat ini dilaksanakan oleh seorang Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt).

Sementara Kasat Pol PP dan dua orang staf ahli untuk mengganti pejabat yang memasuki masa pensiun.

Anggota Komisi I DPRD Kubu Raya, Ali Amin mengingatkan Panitia Seleksi (Pansel) mesti transparan, objektif dan independen dalam melakukan seleksi.

"Pansel harus benar-benar independen dan objektif, harus jauh dari intervensi pemegang hak preogratif. Harus terbuka dan dibuka untuk umum dan hasilnya tidak ada dirahasiakan," ujarnya, Rabu (9/5)

Menurutnya, sering kali beredar rumor pansel yang dibentuk hanya untuk menentukan salah satu calon atau figur.

Sehingga pada akhirnya menurut dia seleksi hanya bersifat seremonial belaka.

"Harapan kita tentu seleksi ini harus kredibel, figur yang menempati jabatan tersebut sesuai dengan keahlian dan uji kompetensinya. Sehingga ketika terpilih bisa bekreatifitas dengan inovasi-inovasi baru untuk pembangunan daerah. Menempatkan orang yang tepat ditempat yang tepat (the right man on the right place)," tuturnya