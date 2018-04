Lomba Kicau Burung Jalin Kebersamaan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Dra. Sri Handayani, M.H didampingi Kabid Humas Polda Kalimantan Barat dan Kapolres Singkawang membuka Festival Burung Berkicau se-Kalimantan Barat Tahun 2018 Piala Kapolda Kalbar dan Kapolres Cup yang dilaksanakan di Outdoor Event Plaza Singkawang Grand Mall, Minggu (29/4/2018).

Waka Polres Singkawang, Kompol Joko Sulistiono mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kebersamaan, kekompakan dan ketentraman.

"Kegiatan ini digelar, memperebutkan piala Kapolda Kalbar dan Kapolres Singkawang dengan mengangkat tema Damai Kalbar Dalam Kicau Mania, Kicau Mania Anti Hoaks dan Kicau Mania Anti Ujaran Kebencian," katanya.

Baca: Debat Kedua Pilgub Kalbar Akan Disiarkan Live di Pontianak TV

Kegiatan ini, diikuti sebanyak ratusan peserta yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Kalbar.

Dimana dalam pelaksanaan lomba ini, panitia menyediakan sebanyak 27 jenis lomba perlombaan mulai dari kelas burung Murai Batu A, Kacer A, Kapas Tembak A, Cicak Hijau A dan Love Bird A.

"Kemudian, Kenari A, Pleci Borneo A dan Serindit A," ujarnya.

Baca: Begini Sosok Briptu Nova di Mata Suaminya

Ada pula Murai Batu Open B, Kacer B, Cucak Hijau B, Love Bird B, Kenari B, Pleci Open, Kapas Tembak B, Love Bird Balibu A, Serindit B, Murai Open C, Kacer C, Cucak Hijau C, Love Bird C, Colibri, Pleci Borneo B, Love Bird Balibu B, campuran kecil, Pentet dan Sililin.

"Dimana harga tiket dimulai dari Rp 50 ribu sampai Rp 200 ribu," ungkapnya.