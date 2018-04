BREAKING NEWS: Motor Terbakar Usai Tabrakan dengan Truk, Pengendara Kritis!

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Kecelakan lalu lintas terjadi antara truk dengan kendaraan roda dua di Jalan Raya Ngabang-Serimbu di perbatasan Desa Ambarang dengan Desa Engkadu, Kecamatan Ngabang, Jumat (13/4/2018) siang.

Akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor yang menabrak truk bermuatan sawit itu terbakar.

Sedangkan pengendara sepeda motor mengalami luka kritis.

Anggota Sat Lantas Polres Landak langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Iya ada kecelakaan, motor dari arah Ngabang ke Serimbu dan truk dari arah Serimbu ke Ngabang," ujar Kades Ambarang, Martin.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Sat Lantas Polres Landak. (*)

