Suka Fast & Furious? Kamu Harus Tunggu Dua Tahun Rilis Sekuel Fast & Furious 9

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Satu diantara film laga yang paling dinanti yakni, Fast Farious 9 terus membuat banyak fans setia penasaran dengan film sekuel ini.

Jadwal rilis sekuel ke-9 dari serial The Fast and the Furious yang semula akan dilakukan pada 19 April 2019 mengalami penundaan selama setahun.

Baca: Pelaksanaan UNBK Hari Kedua SMAN 8 Pontianak Berjalan Lancar

Film yang dibintangi Vin Diesel itu akan tayang 10 April 2020. Terhitung masih dua tahun lagi, film ini banyak menimbulkan pertanyaan.

Walaupun belum tayang, ternyata film ini membawa nama Jason Statham yang merupakan aktor berkebangsaan Inggris kembali bermain difilm FF9 nantinya loh.

Baca: Disperindag Turut Pantau Makanan Tak Layak Jual dan Diatas HET

Film yang dibintangi Dwayney Johnson dan Vin Diesel ini memundurkan jadwal rilis Fast and Furious 9 karena Universal Pictures telah ngejadwalin perilisan film Luke Hobbs dan Deckard Shaw di tahun tersebut.

So, guys tetep bersabar ya nunggu dua tahun lagi untuk Fast Furious 9 !