Menko Kemaritiman Terbang ke AS Bahas Skema Divestasi Saham Freeport

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA -‎ ‎Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akan terbang ke Amerika Serikat, bertemu bos Freeport McMoRan Inc untuk membahas skema divestasi 51 persen saham Freeport Indonesia.

‎Hal tersebut dilakukan Luhut menyusul adanya surat dari Presiden and Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson‎ kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto pada 28 September 2017.

(Baca: Fakta Mengerikan! Semakin Banyak Pemakai Narkoba Alami Gangguan Jiwa )

"Benar surat itu (disampaikan Adkerson ke Kemenkeu)‎, lagi kami bicarakan, lagi di exercise. Saya akan ke Amerika juga," kata Luhut di Komplek Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/2017).

(Baca: Bisakah Aki Motor Buat Menyalakan Mobil? Ini Jawabannya )

Menurut Luhut, pemerintah akan tetap berpegang teguh dengan skema-skema yang telah ditentukan.

Seperti pelepasan saham 51 persen ke pihak nasional dan pembangunan pabrik pengolahan serta pemurnian (smelter).

"Engak berubah, evaluasi juga independen," ucap Luhut.

(Baca: Soal 41 Warga Cina, Simak Penjelasan Kepala Divisi Keimigrasian )

Sementara, Menteri BUMN Rini Soemarno yang khusus diperintahkan Presiden Joko Widodo menangani urusan skema divestasi saham Freeport Indonesia, mengaku terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam menanggapi surat Freeport.

(Baca: Ketua LPKL: Konsumen Harus Teliti Membeli Asuransi )

"Kita selalu koordinasi dengan Kemenkeu, semua itu dalam proses negosiasi, tentunya kita masih akan bernegosiasi. Jelas dari bapak Presiden (Jokowi), divestasi itu tetap 51 persen," ucap Rini.

Diketahui, pekan kemarin beredar surat penolakan Freeport atas skema divestasi 51 persen sahamnya yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto.

(Baca: Psikolog Saran Lakukan Hal Ini Jika Ada Keluarga Memilih Perceraian )

Surat yang tertulis pada 28 September 2017 ditandatangani oleh Presiden and Chief Executive Officer (‎CEO) Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson.