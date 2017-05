Pirates of the Caribbean 5: Dead Men Tell No Tales, Kisahkan Petualangan Si Bajak Laut

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pirates of the Caribbean 5: Dead Men Tell No Tales merupakan film yang sudah dikenal di seluruh dunia mengisahkan petualangan si bajak laut kapten Jack Sparrow yang diperankan oleh Johnny Depp.

Film ini disutradarai oleh Joachim Ronning dan Espen Sandberg, dengan tim penulis skernarionya adalah Jay Wolpert, Terry Rossio, Jeff Nathanson, Ted Elliot dan Stuart Beattie.

Pirates of the Caribbean 5: Dead Men Tell No Tales ini kembali mengisahkan petualangan kapten Jack Sparrow, yang kali ini dalam usahanya menemukan sebuah pusaka legendaris yang bisa menyelamatkan nyawanya dari musuh terbesarnya yakni kapten Salazar.

Kapten Jack Sparrow harus menghadapi musuh dari masa lalunya yakni kapten Salazar bersama pasukan bajak laut hantunya yang mematikan.

Setelah berhasil melarikan diri dari kawasan Segitiga Iblis, Salazar memiliki misi untuk membunuh seluruh bajak laut yang ada di dunia termasuk Jack Sparrow.

Satu-satunya harapan Jack Sparrow untuk selamat hanyalah dengan mendapatkan artefak legendaris bernama Trident of Poseidon yang memiliki kekuatan luar biasa dapat mengontrol seluruh lautan.