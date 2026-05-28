Bertemu KAHMI Kayong Utara, Mahfud MD Tekankan Pentingnya Menjaga Jejak Perjuangan

FOTO BERSAMA - Jajaran Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Kayong Utara bersama Prof Mahfud MD saat foto bersama pada pertemuan diskusi santai di Mahkota Hotel Sukadana, Kayong Utara, Rabu 27 Mei 2026. Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi santai membahas peran alumni HMI, pembangunan daerah, hingga isu kebangsaan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai pertemuan antara jajaran Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Kayong Utara bersama Prof Mahfud MD di Mahkota Hotel Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat, Rabu 27 Mei 2026.

‎Dalam diskusi santai tersebut, berbagai persoalan strategis turut dibicarakan, mulai dari perkembangan nasional, pelaksanaan program pemerintah, hingga peran alumni HMI dalam ikut mendorong pembangunan daerah.

‎Prof Mahfud MD mengatakan silaturahmi bersama para alumni HMI menjadi bagian penting dalam menjaga semangat perjuangan dan idealisme kebangsaan.

‎"Alhamdulillah, kita bisa menyambung silaturahmi bersama ikatan-ikatan idealisme untuk kemajuan bangsa dan negara," ujarnya.

‎Ia mengaku senang melihat banyak kader dan alumni HMI di Kayong Utara yang kini aktif mengambil peran di pemerintahan maupun di tengah masyarakat.

‎"Saya senang di Kayong Utara ini banyak alumni HMI yang berkiprah di pemerintahan maupun di masyarakat," katanya.

‎Menurut Prof Mahfud MD, keberadaan alumni HMI tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan organisasi, namun juga harus mampu menjaga kesinambungan perjuangan demi Indonesia yang lebih baik.

‎"Saya kira itu penting bagi kita, bagi alumni HMI, untuk menjaga jejak-jejak perjuangan yang sudah dibangun agar dapat dilanjutkan demi Indonesia," tambahnya.

‎Sementara itu, Presidium KAHMI Kayong Utara, Riduan, mengucapkan terima kasih kepada Mahfud MD yang telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan jajaran KAHMI Kayong Utara.

‎Ia menilai pertemuan singkat tersebut memiliki arti besar dan menjadi momentum penting bagi KAHMI Kayong Utara dalam memperkuat semangat kebersamaan serta kontribusi untuk daerah dan bangsa.

Profil Mahfud MD

Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur, pada 13 Mei 1957. Ia dikenal sebagai akademisi dan politikus yang pernah berkiprah di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Di bidang eksekutif, Mahfud MD pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 2000-2001. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada 2001.

Dalam dunia politik, Mahfud MD pernah bergabung dengan Partai Amanat Nasional sebelum kemudian berpindah ke Partai Kebangkitan Bangsa.

Bersama PKB, ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2008 dan bertugas di Komisi III DPR RI.

Karier Mahfud MD di bidang yudikatif dimulai saat terpilih menjadi hakim konstitusi melalui jalur DPR RI. Ia kemudian menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi selama dua periode, yakni 2008-2011 dan 2011-2013.

Mahfud MD juga pernah menjadi anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) serta anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Pada 23 Oktober 2019, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menunjuk Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Namun, Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dari jabatan tersebut setelah dipinang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Mahfud MD resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada 1 Februari 2024, didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Dalam Pilpres 2024, pasangan Ganjar-Mahfud harus mengakui keunggulan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

