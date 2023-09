Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka Halaman 94 - 96 Kindness Begins With Me

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mari lihat contoh kunci jawaban SMP Kurikulum Merdeka halaman 94 - 96.

Contoh kunci jawaban telah disediakan untuk siswa.

Ulasan kunci jawaban dari materi soal bahasa Inggris Kelas 8 SMP.

Siswa diminta menjawab pertanyaan materi Section 4: Describe Feelings.

Pertanyaan berkaitan dengan Chapter 2 yang berjudul Kindness Begins With Me.

Pilihan kunci jawaban siswa akan menentukan seberapa baik siswa memahami materi belajar.

Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka disadur dari tribunnews.com.

Halaman 94 - 96

Unit 2. Kindness and Happiness

Section 4 - Language Focus: Describing Feelings

Showing Feelings in a Story

A story contains relationships between characters.

One way to show the relationships is by using such expressions as ‘pleased’, ‘angry’, ‘worried’, and ‘sorry’.