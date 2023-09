Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka Halaman 88 - 89 Animal in the Story

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ayo lihat kunci jawaban SMP Kurikulum Merdeka halaman 88 - 89.

Contoh kunci jawaban telah disediakan untuk siswa.

Ulasan kunci jawaban dari materi soal bahasa Inggris Kelas 8 SMP.

Siswa diminta menjawab pertanyaan materi Chapter 2 yang berjudul Kindness Begins With Me.

Soal ada pada bagian kegiatan siswa Unit 2. Kindness and Happiness, Section 2: Animal in the Story.

Pilihan kunci jawaban siswa akan menentukan seberapa baik siswa memahami materi belajar.

Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka disadur dari tribunnews.com.

Halaman 88 - 89

Unit 2. Kindness and Happiness

Section 2 - Viewing

a. Read the following conversation between Ibu Ida and her students

b. Circle other four animals that you will find in the story.

Jawaban:

1. cow

2. dog

3. chickens

4. swans

