Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka Halaman 90 Collecting Information

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek kunci jawaban SMP Kurikulum Merdeka halaman 90.

Contoh kunci jawaban dari materi soal bahasa Inggris Kelas 8 SMP.

Siswa diminta menjawab pertanyaan materi Collecting Information dalam Chapter 7.

Contoh kunci jawaban telah disediakan untuk siswa.

Pilihan kunci jawaban siswa akan menentukan seberapa baik siswa memahami materi belajar.

Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka disadur dari sumsel.tribunnews.com.

Halaman 90

Collecting Information

There are many animals around us. We will find three different animals and describe them one by one.

Here are what we will do. First, we will study the given example about the rabbit.

Second, in the group we will discuss and decide three animals to write about. We will find good pictures of the animals.

Third, by using the table of analysis, we will plan what to write about the animals, one by one. We will put into each column a relevant piece of information about each animal.

Finally, we will use the sentences in the table to make a good paragraph about each of the animals.