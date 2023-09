Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka Halaman 78 -79 Section 4 Language Focus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat bersama contoh kunci jawaban SMP Kurikulum Merdeka Halaman 78 - 79.

Contoh kunci jawaban dari materi soal bahasa Inggris Kelas 8 SMP.

Siswa diminta menjawab pertanyaan materi Section 4 - Language Focus.

Materi ini ada pada kegiatan siswa Unit 1. Kindness towards Differences.

Pilihan kunci jawaban siswa akan menentukan seberapa baik siswa memahami materi belajar.

Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka disadur dari bali.tribunnews.com.

[Cek Berita dan informasi kunci jawaban SMP klik di Sini]

• Soal Bahasa Indonesia Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, Jawaban Halaman 59 - 60 Mengidentifikasi Slogan

Halaman 78 - 79

Unit 1. Kindness towards Differences

Section 4 - Language Focus

We use past tense verbs to talk about past events in a story. We use these verbs to:

• Create actions (shake - shook): The yellow ducklings shook their wings.

• Show a process of thinking (think - thought): A Mother Duck thought about her eggs.

• Identify something with our senses (see - saw): The Mother Duck saw five yellow ducklings.