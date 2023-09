Soal PPKN Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka, Bab 3 Mengenal Norma, Hak, dan Kewajiban Halaman 71 - 73

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Inilah ulasan dan pembahasan soal dan kunci jawaban Kelas 6 SD / MI pelajaran PPKN halaman 71 – 73 pada Bab 3 kurikulum merdeka belajar.

Pada buku pelajaran Kelas 6 SD/ MI PPKN kurikulum merdeka terdapat 8 Bab diantaranya Bab 1 Belajar Pancasila dengan Menyenangkan, Bab 2 Mengamalkan Pancasila untuk Kebahagiaan Bersama, Bab 3 Mengenal Norma, Hak, dan Kewajiban dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Bab 4 Belajar Bermusyawarah, Bab 5 Menghormati Perbedaan Budaya dan Agama dalam Kehidupan Sehari-hari, Bab 6 Provinsiku Bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bab 7 Menjaga Persatuan dan Kesatuan dengan Gotong Royong

Untuk soal dan kunci jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 6 SD meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh siswa untuk panduan dan referensi belajar dirumah

Berikut selengkapnya kunci jawaban PPKN Kelas 6 SD halaman 71 - Bab 3 Mengenal Norma, Hak, dan Kewajiban dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber :

Ayo, Kamu Bisa

A. Jawablah dengan lengkap dan jelas. . Jawablah dengan lengkap dan jelas.

1. Dalam cerita “Kewajiban untuk Berani Jujur”, Sedi, Bonar, Hendra, dan Pigey mengakui bahwa mereka tidak menepati kewajiban mengerjakan prakarya, tetapi malah mengumpulkan karya orang lain. Mengapa tindakan bersikap jujur yang mereka lakukan tersebut merupakan tindakan menghargai norma susila? Jelaskanlah.

2. Di media terdapat banyak pemberitaan tentang polisi menangkap seorang ayah yang tega menganiaya anaknya sendiri. Meski penganiaya adalah ayahnya sendiri, pelaku penganiayaan tetap mendapat hukuman berat. Bagaimana pendapatmu?

3. Aturan agama Islam hanya mengatur umat Islam. Aturan agama Hindu hanya mengatur umat Hindu. Demikian juga dengan agama Kristen, Katolik, Buddha, dan Khonghucu. Jelaskan bahwa norma hukum dapat melindungi semua umat beragama?

4. Uraikan salah satu contoh manfaat menunaikan kewajiban yang dirasakan oleh banyak orang

5. Mengapa hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan harus dipenuhi? Jelaskan pendapatmu.

B. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberik memberikan tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. an tanda silang pada huruf A, B, C, atau D.

1. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir atau pantai terbiasa berbicara dengan suara keras. Indi dan keluarganya berasal dari Sulawesi Tenggara yang merupakan daerah pesisir. Pada awal keluarga mereka pindah di wilayah dataran tengah, Indi ditegur ibunya karena berbicara dengan suara keras. “Indi, ingat! Ini bukan kamu punya kampung,” kata ibunya. Norma yang diingatkan oleh ibu Indi adalah norma …. A. sopan santun B. kesusilaan C. agama D. hukum

2. Ada anak yang malas belajar. Saat menghadapi tes, dia menyotek jawaban. Ada juga anak yang sungguh-sungguh belajar dan ketika ujian dia mengerjakan dengan jujur. Meskipun nilainya kadang lebih rendah dari anak yang menyotek, anak jujur ini percaya bahwa Tuhan tidak tidur. Ketidakjujuran pada saatnya akan membuat pelakunya menderita di dunia atau di akhirat. Dalam cerita tersebut, anak yang mengabaikan norma agama adalah ….