Soal PPKN Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka, Halaman 45 47 Bab 2 Mengamalkan Pancasila untuk Kebahagiaan 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Inilah ulasan dan pembahasan soal dan kunci jawaban Kelas 6 SD / MI pelajaran Pendidikan Pancasila halaman 45 - 47 pada Bab 2 kurikulum merdeka belajar.

Pada buku pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 6 SD/ MI kurikulum merdeka terdapat 8 Bab diantaranya Bab 1 Belajar Pancasila dengan Menyenangkan, Bab 2 Mengamalkan Pancasila untuk Kebahagiaan Bersama, Bab 3 Mengenal Norma, Hak, dan Kewajiban dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Bab 4 Belajar Bermusyawarah, Bab 5 Menghormati Perbedaan Budaya dan Agama dalam Kehidupan Sehari-hari, Bab 6 Provinsiku Bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bab 7 Menjaga Persatuan dan Kesatuan dengan Gotong Royong

Untuk soal dan kunci jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 6 SD meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh siswa untuk panduan dan referensi belajar dirumah

Berikut selengkapnya kunci jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 6 SD halaman 45 - 47 Bab 2 Mengamalkan Pancasila untuk Kebahagiaan Bersama dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber :

Ayo, Kamu Bisa

A. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan . Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberik memberikan tanda silang pada huruf an tanda silang pada huruf A, B, C, D. , B, C, D.

1. Upacara bendera rutin dilaksanakan setiap Senin pagi. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sebagai siswa yang baik, Sedi melaksanakan upacara dengan rasa ….

A. nasionalisme atau cinta tanah air

B. keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

C. disiplin, tenggang rasa, dan toleransi (menghormati orang lain)

D. biasa saja karena sering dilakukan di awal pekan saat masuk sekolah Kerjakan tugas ini pada buku tulis kalian.

2. Sedi berasal dari Aceh dan beragama Islam. Indi berasal dari Sulawesi Utara dan beragama Kristen. Sedi melihat Indi terpeleset dan terjatuh. Tindakan yang seharus dilakukan oleh Sedi adalah ….

A. menolong Indi secara sukarela

B. menolong Indi karena dia telah berbuat baik