Contoh Soal TWK Lengkap Kunci Jawaban Persiapan Pejuang NIP Hadapi Tes SKD CPNS dan PPPK Tahun 2023

Soal TWK berikut ini dapat menjadi panduan bagi pejuang NIP untuk menjawab soal saat tes SKD.

Bagi kalian yang ingin mendaftar CPNS wajib hukumnya untuk mempersiapkan diri.

Satu di antara cara mempersiapkan diri adalah dengan berlatih soal.

Rutin berlatih menjawab soal dan mengulasnya dapat membuat kalian cepat memahami muatan materi.

Cermati Contoh 15 soal TWK berikut ini!

1. Rancangan UUD 1945 disusun oleh ...

A. PKI

B. BPUPKI

C. PPKI

D. BPUPIP

E. PPKK

Jawab : B

2. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai undang- undang dasar negara republik Indonesia pada tanggal....

A. 16 Agustus 1945

B. 17 Agustus 1945

C. 18 Agustus 1945

D. 19 Agustus 1945

E. 20 Agustus 1945

Jawab : C

3. Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan dikukuhkan secara aklamasi oleh ...

A. DPD

B. DPR

C. MPR

D. DPRD

E. MA

Jawab : B

4. Sejarah penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dimulai dari berlakunya Konstitusi RIS pada tanggal ...

A. 24 Desember 1949

B. 25 Desember 1949

C. 26 Desember 1949

D. 27 Desember 1949

E. 28 Desember 1949

Jawab : D

5. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa kali perubahan (amandemen), yaitu sebanyak ...

A. Lima kali

B. Empat kali

C. Tiga kali

D. Dua kali

E. Satu kali

Jawab : B

6. Sebelum amandemen, UUD 1945 terdiri atas ...

A. 16 bab, 37 pasal, dan 65 ayat

B. 16 bab, 36 pasal, dan 65 ayat

C. 17 bab, 37 pasal, dan 65 ayat

D. 16 bab, 37 pasal, dan 66 ayat

E. 18 bab, 37 pasal, dan 65 ayat

Jawab : A

7. Setelah dilakukan amandemen sebanyak empat kali, UUD 1945 terdiri atas

A. 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 3 pasal Aturan Tambahan

B. 16 bab, 37 pasal, 195 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan

C. 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan

D. 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 2 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Atu an Tambahan

E. 16 bab, 37 pasal, 195 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan

Jawab : C