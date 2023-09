CONTOH SOAL FISIKA Kelas 12 Ulangan/Ujian Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban UTS PTS Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Fisika kelas 12 semester 1.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian dan ulangan semester.

Pahami bacalah dengan seksama setiap pertanyaan yang ada.

Jawablah setiap pertanyaan terlebih dulu.

Selanjutnya sandingkan jawabanmu dengan kunci jawaban.

Adanya kunci jawaban akan membantumu dalam mengoreksi hasil belajar.

Selain soal Fisika dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 12.

Soal Fisika Kelas 12:

1. Sebuah penghantar dilairi arus listrik 1 A selama 1 menit, muatan listrik yang mengalir adalah .....

A. 20 C D. 90 C

B. 30 C E. 120 C

C. 60 C

Jawaban: C

2. Sebuah Lampu Dipasang Pada Sumber tegangan 220 V. Jika kuat Arus Listrik yang melalui Lampu adalah 0,25 A. Hambatan lampu tersebut adalah....

A. 880 Ohm D. 98 Ohm

B. 220 Ohm E. 180 Ohm

C. 100 Ohm

Jawaban: A

3. Kuat arus yang terjadi pada rangkaian tersebut adalah jika tegangan pada suatu rangkaian tersebut 36 V adalah .....

A. 2 A D. 40 A

B. 3 A E. 52 A

C. 36 A