CONTOH Soal & Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 SMA UTS, PTS Semester 1 Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Bahasa Inggris kelas 12 semester 1.

Ada beberapa contoh soal ulangan Bahasa Inggris yang dirangkum untuk bahan latihan.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada.

Adanya kunci jawaban diharapkan bisa membantumu dalam mengoreksi hasil belajar.

Mintalah bantuan pada guru ketika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan.

Semakin banyak kamu latihan soal maka semakin besar peluang soal yang sama akan keluar saat dilangsungkan ujian semester.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 12.

Soal Bahasa Inggris Kelas 12:

1. Fizha : I need to finish this product proposal today and I have to catch a train at 5:15.

Alisha : ... .

Fizha : That’s very kind of you.

A. I am sure you can finish it soon.

B. I don’t think I can help you.

C. Can I give you my hand?

D. Can you help me?

Jawab : c

2. Melati : What do you usually do during the day ?

Dika : I start working at sevenA.M and finish it at seven P.M. Usually, ….

Melati : You are asales, aren’t you?

Dika : Absolutely right.

A. I meet my siblings for a discussion

B. I help the customers to complain

C. I sellall the declined products

D. I market the products

Jawab : d

3. Adzkia : I need to find a lot of sources for my script. Do you have any recommendation?

Adna : ... And I think it is easy to do and ofcourse you need reference books.

A. Do you have a calculator?

B. The script is not so difficult.

C. You can help me find it soon.

D. Have you browsedthe internet?