Kunci Jawaban dan Contoh Soal UAS-PAS Bahasa Inggris Kelas 8 Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Berikut contoh soal dan latihan untuk siswa kelas 8 SMP, pelajaran Bahasa Inggris, Kurikulum Merdeka.

Sebagai informasi, Tribun Pontianak menyediakan kisi-kisi bagi siswa kelas 8 SMP dalam pelajaran Bahasa Inggris beserta kunci jawaban yang sudah disediakan.

Soal dan jawaban ini diambil dari laman Bank Soal Kemdikbud.

Siswa bisa mempelajari soal Bahasa Inggris berikut ini agar lebih memudahkan kita dalam mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan.

Kamu juga bisa simak materi , soal dan kunci jawaban lainnya lainnya di Tribun Pontianak ya, Tribuners!

Yuk kita simak, soal dan kunci jawaban UAS-PAS Bahasa Inggris kelas 8 semester 1 ini memuat 10 pilihan soal.

1. Doni : I see that you bring so many books Elsa, may I help you?

Elsa : ............ You are very kind, Don.

A. Certainly B. No, thanks C. Really? D. I’m sorry

Jawaban: C

2. Mother : Soni, can you turn off the lamp, please?

Soni : ............

A. With a pleasure B. I’m sorry C. I can’t D. No, I’m bussy

Jawaban: A

3. Sadi : May I borrow your pencil case?

Sigit : .........I’m using it.