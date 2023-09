CONTOH SOAL UTS, PTS Bahasa Inggris Kelas 10 Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal Bahasa Inggris kelas 10 SMA/SMK/MA.

Ada beberapa contoh soal ulangan dan ujian sumatif semester 1 kurikulum merdeka.

Soal-soal yang ada juga sangat relevan untuk sekolah yang menggunakan K13.

Cermati dan pahami soal-soal Bahasa Inggris yang ada dalam artikel ini.

Semakin banyak kamu benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik akan materi Bahasa Inggris tersebut.

Mintalah bantuan pada guru ketika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan.

Latihan soal merupakan cara efektif dalam meningkatkan kompetensimu.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 10.

Soal Bahasa Inggris Kelas 10:

1. Cindy : “Mom, I’ve got the scholarship”.

Mother : “Congratulations! ….”

a. I’m so proud of you.

b. That’s a pity.

c. Happy birthday.

d. That’s so sweet.

e. That’s awful.

Jawab : a

2. My sister is not only beautiful, but also has some good characters, which are ….

a. lazy and sensitive

b. stupid and lazy

c. friendly and cheerful

d. lazy and shy

e. careless and sensitive

Jawab : c

3. My English teacher always makes me feel exticed to study. He always has new jokes every day. It means he is a ….

a. humorous

b. shy

c. diligent

d. lazy

e. talkative

Jawab : a

4. Martha: “Ratna, I heard you got a scholarship from a prominent university. …”

Ratna : “Thank you, I’m so happy about it.”

a. Please accept my condolences.

b. I’m proud of your sister.

c. You must be very upset.

d. Congratulations! I’m proud of you.

e. Not at all.

Jawab : d