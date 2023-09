JAWABAN Tugas PAI Kelas 12 Kurikulum Merdeka, Kunci Jawaban Penilaian Pengetahuan Bab 3 Halaman 96

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal penilaian pengetahuan PAI kelas 12 Kurikulum Merdeka pada halaman 96.

Seluruh pembahasan materi dari soal penilaian terdapat pada halaman 69-101 pada Bab 3 Munafik dan Keras Hati Tak Akan Pernah Maju.

Untuk soal penilaian pengetahuan terdap di halaman 96.

Terdiri dari soal pilihan ganda dan soal essay.

Seluruh soal sudah memiliki kunci jawaban sebagai panduan dalam belajar.

Serta menjadi pengalaman dalam mengerjakan soal dalam ujian sekolah semester 1 serta ulangan harian.

Penilaian pengetahuan

Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E yang dianggap paling tepat!

1. Pada jaman penjajahan Belanda, Snouck Hurgronje (1857-1936) adalah nama yang tak asing bagi banyak orang Indonesia yang mengenal sejarah peperangan melawan Belanda. Ia Berpura-pura masuk Islam dengan niat

jahat menghancurkan Islam di Aceh. Dalam narasi sejarah Indonesia, ia banyak dikonstruksikan sebagai aktor jahat di balik takluknya Aceh oleh pemerintah kolonial dalam perang yang berlangsung dari 1878

hingga 1908. Ia juga dianggap sebagai pembelah sekaligus pelemah Islam Indonesia. Dari cerita tersebut menggambarkan bahwa Snouck Hurgronje adalah seorang yang ....

A. Berfikiran jahat

B. Berprofesi mata-mata

C. Berbuat kemungkaran

D. Muslim yang lemah

E. Munafik sejati

Jawaban : E

2. Pada saat bertemu Rasulullah Saw. dan kaum muslimin ia berbohong dengan cara menceriterakan kejelekan orang orang kafir. Pada saat bertemu orang kafir ia mengaku bagian dari orang kafir dan menjelekjelekan kaum muslimin dan Rasulullah Saw. Pada saat bertemu kaum muslimin dan Rasulullah Saw., ia mengaku bagian dari kaum muslimin dan siap melawan kaum kafir quraisy. Tokoh munafik ini bernama ....

A. Abdullah bin Umar

B. Abdullah bin Jahsyi

C. Abdullah bin Ubay

D. Abu Jahal

E. Abu Lahab

Jawaban : B

3. Perhatikan Hadis berikut!