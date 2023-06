Soal Ujian PAI Agama Islam Kelas 3 dan Kunci Jawaban Ulangan Umum Semester 2 Kls III

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut contoh soal latihan pada ujian sekolah Kelas 3 PAI Semester 2 kenaikan kelas.

Seluruh soal ini memiliki manfaat untuk pembelajaran dalam rangka untuk menigkatkan kemampuan dalam belajar.

Sehingga saat melaksanakan ujian sekolah dapat menjawabnya dengan mudah.

Serta menjadikan soal ini sebagai latihan dan tahap evaluasi diri seberapa kuat pemahamannya terhadap soal ulangan.

Soal ini dapat dijadikan latihan tidak dalam menghadapi ujian sekolah pada tahun ini tapi juga dapat dijadikan sumber pembelajaran dalam menghadapi berbagai ujian lain seperti cerdas cermat juga.

Soal dibuat dalam bentuk soal pilihan ganda dan essay yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban sebagai berikut.

Soal PAI Kelas 3

1. Surat Al-Falaq merupakan surat ke…dalam Alquran

a.110

b.111

c. 113

Jawaban : D

2. Nabi Muhammad, lahir pada tanggal?

a.12 Ramadhan

b.12 Zulhijah

c. 12 Rabiulawal

Jawaban : D

3. Nabi dan rasul memiliki sifat fathanah. Fathanah memiliki arti?

a. Jujur

b. Rajin

c. Menyampaikan

Jawaban : D

4. Berikut ini, nabi yang termasuk ke dalam nabi ulul azmi adalah?

a. Nabi Idris AS

b. Nabi Muhammad SAW

c. Nabi Adam AS

Jawaban : B

5. Arti iman kepada kitab-kitab Allah adalah?

a. Yakin dan memeliharanya

b. Yakin dan membelinya

c. Yakin dan mengamalkannya

Jawaban : C

6. Huruf dalam Alquran disebut dengan?

a. Arab

b. Hijaiyah

c. Latin

Jawaban : B

7. Terdapat berapa huruf hijaiyah dalam Alquran?

a. 27

b. 30

c. 26

Jawaban : B