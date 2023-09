Bank Kalbar Kembali Raih Tiga Penghargaan pada Arena TOP GRC Awards 2023. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Melanjutkan kesuksesan penyelenggaraan TOP GRC Awards yang dihelat sejak tahun 2019, Majalah Top Business tahun 2023 ini kembali menggelar ajang penghargaan paling bergengsi dan komprehensif di bidang governance, risk management, dan compliance management (GRC) dengan Tema The Strategic Role of GRC in supporting Business Resilience and Agility.

TOP GRC Awards 2023 diselenggarakan oleh Majalah Top Business bekerja sama dengan beberapa lembaga terkemuka di Indonesia antara lain Asosiasi GRC Indonesia, Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia (PaGI), CRMS Indonesia (Center for Risk Management Studies), IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association), ICoPI (Institute Compliance Professional Indonesia), SDP (Sinergi Daya Prima/ Konsultan GCG), Asia Business Research Center, LKN (Lembaga Kajian Nawacita), Solusi Kinerja Bisnis (Management Consulting), Dwika Consulting, serta Melani K Harriman & Associate.

Ketua dewan juri TOP GRC Awards 2023 DR Antonius Alijoyo MM, MBA yang juga Ketua IRMAPA, Dewan Juri Kehormatan yang terdiri atas Mas Achmad Daniri (Asosiasi GRC Indonesia), Samsul Hadi (Ketua Umum Lembaga Kajian NawaCita), dan Suryo Danisworo (Penasihat Top Business) menggaungkan nama Bank Kalbar serta menempatkan Bank Kalbar sebagai salah satu bank daerah penerima penghargaan bergengsi tersebut di Dian Ballroom Lt.11 Hotel Raffles Jakarta, Rabu (6/9/2023).

TOP GRC Awards adalah kegiatan pembelajaran bersama tentang Governance, Risk, & Compliance (GRC) sekaligus apresiasi atau pemberian penghargaan kepada perusahaan yang dinilai berkinerja baik dan telah menerapkan GRC dalam pengelolaan usaha bisnisnya.

Tiga penghargaan sekaligus disematkan dewan juri kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yaitu kategori TOP GRC Awards 2023 4 Stars, Dewan Komisaris Bank Kalbar meraih kategori The High Performing Board of Commissioners on GRC 2023 serta kepada Rokidi Direktur Utama Bank Kalbar meraih kategori The Most Committed GRC Leader 2023.

Tahun 2023 boleh dikatakan sebagai tahun keberentungan (lucky year) bagi Bank Kalbar, untuk kesekian kalinya Bank Kalbar sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengharumkan nama Kalimantan Barat dengan berbagai penghargaan di bidang keuangan dan ekonomi yang diperolehnya.

Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi bersyukur atas penghargaan yang diraih Bank Kalbar, tahun ini merupakan kali kedua Bank Kalbar penghargaan pada ajang “TOP GRC Awards”.

Tahun 2022 yang lalu, kami juga meraih penghargaan yang sama tuturnya, Rokidi mengatakan, Bank Kalbar meraih empat bintang untuk TOP GRC Awards 2023, yang artinya perusahaan berada di tingkat yang sangat baik dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG), Risk Management, Compliance Management yang didukung dengan layanan berbasis Teknologi Informasi atau Digital Banking.

Dalam ajang ini, Rokidi pun bersyukur mendapatkan penghargaan The Most Committed GRC Leader 2023. Penghargaan ini diberikan kepada business leader atau presiden direktur/pimpinan tertinggi di perusahaan yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kelengkapan system dan infrastruktur serta keberhasilan implementasi GRC di perusahaan.

Penghargaan ini menurut Rokidi merupakan prestasi yang menempatkan Bank Kalbar di level exceptional, mendukung keberhasilan implementasi GRC, dan berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi yang berkelanjutan serta memotivasi Bank Kalbar untuk terus berdayaupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada Stakeholders dan Shareholders.

“Dengan pemanfaatan teknologi digital yang inovatif, Bank Kalbar telah memperkuat tata kelola organisasi, manajemen risiko yang efektif, dan pemenuhan berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku, Bank Kalbar akan terus membangun perubahan dengan memperhatikan kondisi yang terus menerus berevolusi setiap saat, hal ini merupakan suatu kewajiban mengingat tantangan ke depan tidak akan mudah. Dengan adanya penghargaan ini tidak membuat kami merasa puas diri, akan tetapi ini akan menjadikan motivasi terutama bagi jajaran manajemen dan seluruh karyawan/karyawati untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang, ingat bahwa usaha tidak akan menghianati hasil,” pungkasnya. (*)