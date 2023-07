Bank Kalbar Raih Penghargaan 4 th Indonesia Top Bank Award 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berkat perjuangan keras tanpa henti, Bank Kalbar Kembali memahat bingkai-bingkai penghargaan yang merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan dari berbagai lembaga independen.

Atas kinerja Bank yang terus mekar cemerlang di saat perekonomian global tertatih merangkak membaik pasca pandemi Covid 19 yang meluluh lantakkan perekonomian Indonesia.

Belum lekang dalam ingatan pada tanggal 23 juni 2023 yang lalu Bank Kalbar meraih penghargaan The Best Regional bank with Good Governance of the Year Dalam momen The Best Achievement & Performance Award 2023.

Kali ini The Iconomics Media didukung oleh Axia Research menyematkan Bank Kalbar sebagai penerima penghargaan 4th Indonesia Top Bank Awards 2023 dalam kategori Top Bank 2023 in BPD Capital 2 – 4 Triliun.

Penghargaan ini diberikan atas kegigihan dalam menjalankan usaha, prudent dalam menyalurkan kredit, prestasi, dan inovasi tiada henti yang dilakukan Manajemen beserta seluruh karyawan Bank Kalbar.

Torehan Pena Emas pada lembaran neraca terus meneteskan bulir-bulir angka demi angka yang mengalir deras memenuhi pundi-pundi laba usaha yang telah melebihi dari target yang ditetapkan.

Hal ini menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian dan pada akhirnya bertempat di Auditorium Abdurahman Saleh – LPP RRI RI jakarta , pada Selasa 27 Juni 2023 Bank Kalbar dinobatkan sebagai penerima penghargaan 4 th Indonesia Top Bank Awards 2023 yang diberikan oleh The Iconomics Media.

Hingga semester 1 2023 sudah delapan penghargaan Bank Kalbar raih dari berbagai Lembaga pemeringkat independent.

Antara lain Top Bank atau pun TOP BUMD telah diakui oleh dua media yaitu Top Business dan Infobank Media Group.

Segudang prestasi ini tak lantas membuat jajaran Bank Kalbar lupa akan sentuhan berbagai pihak yang turut berkontribusi atas capaian yang diperoleh, Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi selalu mengucapkan syukur dan memanjatkan doa pada Allah atas capaian demi capaian yang diperoleh perusahaan yang di nakhodainya.

Baginya, penghargaan ini tentunya harus menjadi cambuk buat seluruh jajaran Bank Kalbar untuk terus berlari dan berinovasi dalam mewujudkan seluruh harapan share holder yang di amanatkan kepada Bank Kalbar.

“Kami tentunya akan selalu memberikan pelayanan dan layanan yang terbaik serta memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan perekonomian Daerah dan Nasional,” harapnya.

Bank Kalbar diakuinya terus menerus melakukan inovasi melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi meniscayakan kemajuan perekonomian masyarakat dan daerah serta pengembangan bisnis Bank Kalbar secara berkelanjutan.

Atas apa yang telah diraih hingga saat ini, Rokidi juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para nasabah setia Bank Kalbar, seluruh masyarakat Kalimantan Barat, serta berbagai pihak yang telah mendukung serta memanfaatkan layanan dan jasa dari Bank Kalbar.