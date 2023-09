CONTOH Soal Bahasa Inggris Kelas 9 Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban UTS/PTS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kumpulan soal ulangan Bahasa Inggris kelas 9 SMP/MTs.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada.

Soal-soal Bahasa Inggris yang ada juga disertai dengan kunci jawaban.

Namun sebelum itu kamu harus menjawab pertanyaan yang ada.

Dengan demikian kamu bisa mengoreksi hasil belajarmu.

Semakin banyak kamu benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik akan materi tersebut.

Mintalah bantuan pada guru ketika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 9 SMP/MTs.

Bahasa Inggris Kelas 9:

The text is for number 1-2.

To: Sasha

Wish you all the best on your seventeenth birthday

Love,

Ryan

1. What is the purpose of the text?

a. To tell the reader about her activities

b. To ask Ryan to come to her birthday party

c. To congratulate Sasha about her birthday party

d. To persuade Sasha to buy some product