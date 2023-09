Soal PAI Kelas 12 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban Bab 1 Meraih Kesuksesan Halaman 1-28

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beriku pembelajaran melalui soal latihan dalam belajar.

Pada Bab 1 Meraih Kesuksesan dengan Kompetisi dalam Kebaikan dan Etos Kerja pada halaman 1-28.

Seluruh soal dalam bentuk soal pilihan ganda dan soal essay sudah dilengkapi dengan kunci jawaban.

Untuk itu, ikuti seluruh soal dengan seksama sebagai wawasan dan menambah pemahaman.

Pastikan pelajari dengan membaca seluruh materi dalam buku PAI Kelas 12 Kurikulum Merdeka.

Jawab sendiri, jadikan kunci jawaban sebagai panduan dalam belajar.

Bab 1 Meraih Kesuksesan dengan Kompetisi dalam Kebaikan dan Etos Kerja...........1

A. Tujuan Pembelajaran ....................................................................2

B. Infografis .........................................................................................2

C. Tadabbur .........................................................................................2

D. Kisah Inspiratif ...............................................................................3

E. Wawasan Keislaman .....................................................................4

1. Q.S. al-Maidah/5: 48 tentang Kompetisi dalam

Kebaikan .................................................................................. 6

2. Q.S. at-Taubah/9 : 105 tentang Etos Kerja ..........................14

F. Penerapan Karakter .......................................................................21

G. Refleksi ...........................................................................................22

H. Rangkuman ....................................................................................22

I. Penilaian ..........................................................................................23

J. Pengayaan .......................................................................................28

Soal Pilih Ganda

1. Perhatikan tabel berikut ini !

a. lalu Dia beritahu kalian

b. maka putuskanlah

c. dan Kami telah menurunkan

d. antara dua tangannya/sebelumnya

Pasangan yang tepat adalah ….

A. 1a, 2b, 3c, 4d

B. 1b, 2d, 3a, 4b

C. 1c, 2d, 3b, 4a

D. 1d, 2c, 3b, 4a

E. 1e, 2a, 3d, 4c

Jawaban : B

2. Berdasarkan Q.S. al-Maidah/9: 48 ditegaskan bahwa kitab Al-Qur’an diturunkan oleh Allah Swt. dengan haq (kebenaran). Kebenaran tersebut meliputi hal-hal berikut ini, kecuali ….

A. Dzat yang menurunkan

B. haq dalam kandungannya

C. cara turunnya

D. yang mengantarnya turun

E. penafsiran manusia atas Al-Qur’an

Jawaban : E

3. Kitab Al-Qur’an berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s., Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud a.s., dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s. AlQur’an menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Dalam hal ini Al-Qur’an berfungsi sebagai ….

A. Muhaimin

B. Mutakabbir

C. Mutawatir

D. Mursyid

E. Murabbi