JAWABAN PAI Kelas 7 Halaman 45 Kurikulum Merdeka, Soal Pendidikan Agama Islam SMP

Berikut soal latihan PAI Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka.

Sebagai panduan dalam belajara untuk meningkatkan kemampuan diri dalam memahami materi belajar.

Untuk itu, gunakan seluruh soal untuk belajar dan mengasah kemampuan.

Perhatikan setiap soal dan kunci jawaban yang sudah diberikan sebagai latihan dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah.

Pastikan seluruh soal dipelajari dengan seksama, jadikan setiap kunci jawaban sebagai pembanding atas jawaban sendiri.

Soal Pilihan Ganda PAI Kelas 7 SMP

1. Sifat-sifat Allah Swt dan al-Asma’ al-Husna dalam Al-Qur’an dan sunah merupakan kesempurnaan mutlak dari sifat-sifat-Nya dari segala kekurangan. Al-Asma’ al-Husna berarti …

a. Sifat-sifat Allah Swt

b. Nama-nama indah bagi Allah Swt

c. Nama-nama rasul yang baik

d. Sifat-sifat Rasulullah saw

Jawaban : B

2. Perhatikan tabel al-Asma’ al-Husna berikut:

Dari tabel tersebut urutan pasangan yang cocok ditunjukkan pada pilihan …

a. 1 - B, 2 - A, 3 - D, 4 - C

b. 1 - B, 2 - D, 3 - A, 4 - C

c. 1 - A, 2 - D, 3 - B, 4 - C

d. 1 - B, 2 - D, 3 - C, 4 – A

Jawaban : B

3. Subhanallah, alam semesta dengan segala isinya sangat indah. Allah Swt. telah menciptakannya dengan rinci. Semuanya sesuai dengan kehendakNya, dan bekerja sesuai dengan sunah-Nya. Hal ini membuktikan bahwa Allah Swt …