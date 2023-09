CONTOH Soal Bahasa Inggris Kelas 7 Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 2023 Lengkap Kunci Jawaban Soal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal-soal Bahasa Inggris kelas 7 SMP/MTs berikut ini.

Ada beberapa soal yang dirangkum untuk meningkatkan kompetensimu.

Bacalah dengan cermat soal-soal Bahasa Inggris kelas 7 SMP yang juga disertai dengan kunci jawaban.

Carilah contoh soal lainnya untuk mengasah kemampuanmu.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 7.

Ingat soal-soal yang ada dalam artikel ini hanya sebagai bahan belajar.

Soal Bahasa Inggris Kelas 7:

1. Mrs. Rossy : Good afternoon, students.

Students : Good afternoon, Ma’am.

Mrs. Rossy : Well, I cannot teach you this afternoon. I have a meeting with the headmaster.

Students : That is alright. We will study by ourselves, Ma’am.

The underlined utterance is an expression of …

a. Greeting

b. Leave-taking

c. Introduction

d. Prohibition

Jawaban : A

2. Ruly : Hello, I am Ruly. … ?

Adi : Hello. My name is Adi. Pleased to meet you.

Ruly : Pleased to meet you too, Adi.

a. What is the matter with you

b. What is your name

c. How are you

d. Are you a new student

Jawaban : B

3. Ferly : Romy, this is my sister, Vivian.

Romy : … ?

Vivian : How do you do. I have heard so much about you.

a. How do you do

b. How are you

c. How is your life

d. What is up

Jawaban : A