SOAL MATEMATIKA Kelas 7 SMP Semester 1 Kurikulum Merdeka Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Soal MTK

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ada 40 contoh soal ulangan Matematika kelas 7 SMP/MTs semester 1 yang dirangkum dalam artikel ini.

Pahami dan cermati setiap soal yang ada serta berikan jawabanmu terlebih dahulu.

Setiap soal juga disertai dengan kunci jawaban.

Adanya kunci jawaban akan mempermudahmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Carilah berbagai referensimu untuk mengasah kemampuan.

Mintalah bantuan pada guru ketika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan.

Ingat soal-soal yang ada hanyalah sebagai bahan belajar.

Selain soal MTK dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 7 SMP/MTs.

Soal MTK Kelas 7:

1. Suhu kota A 10◦C , sedangkan suhu kota B 20◦C lebih dingin dari suhu kota A. Jika suhu kota C paling rendah serta suhu kota B dan C berselisih 5◦C , maka suhu kota C adalah ….

A. -5◦C

B. -10◦C

C. -12◦C

D.-15◦C

Jawaban : D

2. Diketahui C = {elang, harimau, singa}.

Himpunan semesta berikut yang mungkin untuk himpunan C adalah :…

A. S = {Binatang ternak}

B. S = {Binatang berkaki dua}

C. S = {Binatang berkaki enam}

D. S = {Binatang pemakan daging}