Contoh Materi Perkenalan Diri Bahasa Inggris Untuk Anak SMP di Kelas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut sejumlah materi perkenalan diri Bahasa Inggris untuk anak SMP.

Perkenalan diri dalam Bahasa Inggris Self Introduction yang kerap kali digunakan saat perkenalan diri.

Mulai dari memperkenalan nama, tempat tinggal, asal sekolah dan lain sebagainya.

Bagi anak SMP yang ingin menggunakan Bahasa Inggris dalam perkenalannya boleh menggunakan kata-kata dalam Bahasa Inggris.

Seperti contoh berikut ini :

1. Perkenalkan Nama

Let me introduce myself (Izinkan aku memperkenalkan diri)

I want to introduce myself (Aku ingin mengenalkan diri)

Contoh :

My name is Syaroni (Namaku Syahroni)

I am Syahroni (Aku Syahroni)

2. Umur dan Tanggal Lahir

I am 14 years old. (Aku 14 tahun).

Gunakan "on" dalam menyebutkan tanggal lahir yang diawali bulan secara terperinci.