KUNCI Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 SMA Halaman 6, Soal Ujian Sekolah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal latihan Bahasa Inggris Kelas 12 sebagai pembelajaran untuk hadapi ujian sekolah.

Maka dari itu cocok sekali sebagai pembelajaran dalam menghadapi ujian sekolah.

Pastikan ikuti seluruh soal latihan dengan seksama.

Seluruh soal dapat dipelajari melalui materi dalam buku paket.

Untuk itu, seluruh soal perlu dipelajari dengan membaca seksama seluruh materi.

Jadikan kunci jawaban dalam artikel sebagai pembelajaran dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan.

Bahasa Inggris kelas 12 halaman 6

1. Where do you think each conversation takes place?

Jawaban :

Dialog 1: in a doctor’s room.

Dialog 2: in a bus station.

Dialog 3: at school.

Dialog 4: at home

2. What are the relationships between the speakers?