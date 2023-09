Soal Bahasa Inggris Kelas 12 Kurikulum Merdeka, Kunci Jawaban Halaman 7 Activity B.1 Hal 7 Discuss

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal dalam bentuk diskusi pada buku Bahasa Inggris Kelas 12 Kurikulum Merdeka.

Sebagai pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan diri dan penguatan pemahaman.

Maka dari itu ikuti seluruh soal dan materinya dengan seksama supaya bisa menjawab sendiri.

Lalu bandingkan dengan jawaban yang sudah ada untuk belajar lebih giat lagi.

Setiap soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban guna memudahkan peserta didik dalam belajar.

Pembahasannya yaitu pada acitivty B.1 halaman 7 dalam buku Bahasa Inggris Kelas 12 Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Soal Bahasa Inggris Kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka, Lengkapi Kalimat Activity A. 3 Hal 6 dan Jawaban

1. Activity B.1

Work in Pairs

Discuss the questions.

1. What do you know about Kalimantan?

2. Is it important to preserve the sea of Kalimantan? Why?

3. Give your opinion regarding the destruction of nature that occurs in Kalimantan.

4. Have you heard or read any folktales from Kalimantan? Can you give an example?

Kunci Jawaban :