Soal Bahasa Inggris Kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka, Lengkapi Kalimat Activity A. 3 Hal 6 dan Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal dalam buku pelajaran Bahasa Inggris Kelas 12 Kurikulum Merdeka.

Melengkapi kalimat pada activity A.3 pada sebuah bacaan berjudul the Exotic Beauty of Borneo.

Seluruh bacaan itu harus disimak untuk dapat menjawab setiap kalimat yang perlu dilengkapi.

Simak seluruh bacaan dengan seksama.

Pada pembahasan kali ini sudah dilengkapi dengan kunci jawaban.

Sehingga memudahkan peserta didik untuk belajar lebih giat lagi.

A Glimpse of Kalimantan: The Exotic Beauty of Borneo

Occupying three-quarters of Borneo, the

(1) ................... island in the world, Kalimantan spells great adventures into its vast and legendary

jungles,

(2)......................... of fascinating wildlife,

(3)............................ natural landscape, enchanting well

(4)...........................traditional cultures, and a whole lot more amazing experiences.

Within this pristine

(5)....................... something extraordinary always lies around the next bend. From the

(6)............................... . orangutan deep in the thick jungles, the