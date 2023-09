Soal Bahasa Inggris Kelas 12 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban Soal Halaman 6-7 Tentang Dialog

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal Bahasa Inggris Kelas 12 sebagai latihan dalam meningkatkan pemahama dalam belajar.

Serta sebagai persiapan dalam menghadapi ujian sekolah ataupun ulangan harian dan semester.

Terdiri dari sejumlah soal tanya jawab tentang dialog yang terdapat dalam soal.

Jawablah seluruh soal dengan menyimak dengan seksama seluruh soal yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban.

Pastikan untuk mempelajarinya dan jadikan seluruh soal dan kunci jawaban sebagai pembelajaran.

Answer The Questions

1. Where do you think each conversation takes place?

a. Dialog 1:

b. Dialog 2:

c. Dialog 3:

d. Dialog 4:

Jawaban:

a. Dialog 1: in a doctor’s room

b. Dialog 2: in a bus station (Arjosari, Malang)

c. Dialog 3: at school

d. Dialog 4: at home

2. What are the relationships between the speakers?