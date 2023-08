Soal & Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 3 SD Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Bahasa Inggris kelas 3 SD/MI.

Ada 20 contoh soal ulangan yang dirangkum untuk mengasah kemampuanmu.

Cermati dengan seksama dan pahami setiap pertanyaan yang ada dalam artikel ini.

Pahami soal-soal yang ada.

Soal yang ada hanya sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester.

Carilah referensi yang ada dan jawab dengan seksama.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 3.

(Lengkap soal dan kunci jawaban soal ulangan kelas 3 klik link)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID -

Soal Bahasa Inggris Kelas 3:

1. Cotton can be used as a…

a. Clothing material

b.Source food

c. Healthy

d.Industrial raw materials

Jawaban : C

Baca juga: SOAL & Kunci Jawaban IPA Kelas 3 SD Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 Terbaru Kurikulum Merdeka

2. Ginger can be used as a…

a. Clothing material

b. Source food

c. Healthy

d. Industrial raw materials

Jawaban : D