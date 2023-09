Kedatangan Nikita Mirzani di Acara Ulang Tahun Luna Maya Tuai Pujian, Ini Sebabnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Terlihat Nikita Mirzani menjadi hadir dalam acara Ulang Tahun Luna Maya di Bali.

Dalam akun Instagramnya, Nikita Mirzani kerap dianggap sebagai aktris yang kontroversial juga di media sosial.

Sejumlah artis juga banyak yang ribut dengan sosok yang akrab dipanggil Nyai tersebut.

Namun, berbeda seperti biasanya, Nikita Mirzani kini malah menuai pujian.

Dalam momen Ulang Tahun Luna Maya, Nikita Mirzani datang dan mengucap selamat pada rekannya tersebut.

• Lolly Keterima Beasiswa di 2 Universitas, Nikita Mirzani Tertawa Sebut Pengakuannya Diluar Nalar

Sederet artis lainnya juga hadir di momen tersebut.

Dalam video yang beredar terlihat, Nikita Mirzani yang menyapa Ashanty, Aming, Paula Verhoeven, dan masih banyak lagi.

Lewat kolom caption, Nikita Mirzani mengucapkan doa untuk Luna Maya yang sedang ulang tahun.

"Every year it shines more and more! Ulang tahun yang penuh cinta untuk ka @lunamaya," tulis Nikita Mirzani.

Luna Maya pun mengucapkan terima kasih atas kehadiran Nikita Mirzani.

"Terima kasih banyak banyak banyak udah datang, hope u had an amazing night," tulis Luna Maya.

Netizen pun memuji sosok Nikita Mirzani yang dinilai kini lebih terlihat positif.

• Dimabuk Asmara, Maxime Bouttier Beri Kecupan Mesra Pada Luna Maya Saat Momen Ultah di Bali

Netizen pun memuji sosok Nikita Mirzani yang dinilai kini lebih terlihat positif.

"Circle-nya Kak Nikmir kembali lagi kek dulu waktu masih sama alm. Kak Olga, MasyaaAllah. Seneng banget liatnya jadi lebih positif vibes lagi, daripada sama.." tulis akun @evi-febrianti24.

"Kembali pada circle yang sebenarnya. Keren dan berkelas. Tidak lagi di manfaatkan, tidak lagi di pansosin, tidak lagi disetir untuk huru hara demi pansos. Lebih positive circle," tulis akun @cenderella__la___.

"Nah Niki good job, loe cari circle yg positif dah," tulis akun @randi.ikram.

(*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News